Täter flüchtet : Versuchter Raub in Pinneberg – Opfer vertreibt den Angreifer

Einem 79-Jährigen ist es gelungen, einen Raubüberfall zu verhindern – er wehrte sich so massiv, dass der Angreifer schlussendlich von ihm abließ und flüchtete.

Pinneberg | Im Pinneberger Fahlt hat ein bislang unbekannter Täter versucht, einen 79-Jährigen zu berauben. Die Tat ereignete sich bereits am Sonntag, 22. August, in den späten Abendstunden. Wie die Polizei jetzt mittelte, ging das Opfer gegen 22 Uhr aus Richtung der Bahnhofstraße kommend durch das Waldstück zum Wendehammer am Bahnhof. Flucht in Richtung Luthe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.