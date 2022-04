Ausflug für Familien : Figurentheater Wolkenschieber kommt mit neuem Stück nach Kummerfeld

Ein verliebter Hase steht im Mittelpunkt eines Stücks des Figurentheaters Wolkenschieber. Am 23. April gastiert die Gruppe in Kummerfeld.

Kummerfeld | „Grasflüstern“ heißt der Titel des Stücks, mit dem das Figurentheater Wolkenschieber Kinder ab vier Jahren ansprechen will. Los geht's am 23. April (Sonnabend) um 15.30 Uhr in der Turnhalle Kummerfeld, Ossenpadd 2. Der Eintritt kostet 3 Euro pro Person. Die Gruppe kommt auf Einladung des Kummerfelder Kulturkreises (Kukuk). Seit mehr als 30 Jahren gehö...

