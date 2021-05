Verkehrsunfall : Autofahrer nach Zusammenstoß auf Wedeler Chaussee in Appen schwer verletzt

In Appen sind am Freitag (14. Mai) bei einem Unfall eine 50-jährige Frau und ein 30-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Appen | Zwei Autofahrer sind am Freitag (14. Mai) im Kreisverkehr auf der Wedeler Chaussee in Appen schwer verletzt worden. Die beiden Autos waren im Kreisel zusammengestoßen, so die Polizei Pinneberg. Zu schnell in der Kurve Um 17.40 Uhr hat ein Mazda-Fahrer aus Holm kommend im Kreisverkehr die Kontrolle über seinen Wagen verloren – offenbar fuhr er zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.