Übersicht für 2022 : Von Elmshorn bis Wedel: Das sind die verkaufsoffenen Sonntage im Kreis Pinneberg

Auch in diesem Jahr gibt es im Kreis Pinneberg die Chance am Sonntag zu shoppen: in Pinneberg, Elmshorn, Wedel, Uetersen, Barmstedt und Schenefeld. Eine Übersicht zu Terminen und den dazugehörigen Events finden Sie hier.

Kreis Pinneberg | Wen die Lust am Shopping auch sonntags packt, der hat im Kreis Pinneberg auch dieses Jahr einige Möglichkeiten, sich in einen Kaufrausch zu stürzen – oder nur gemütlich zu bummeln. In Pinneberg, Elmshorn, Wedel, Uetersen, Barmstedt und Schenefeld gibt es an einigen Sonntagen die Gelegenheit zum „Butschern“. Verkaufsoffene Sonntage werden immer von ...

