Kummerfeld : Sachbeschädigung durch Feuer: Vandalismus an der Bilsbek-Schule

Die Polizei ermittelt wegen Vandalismus an der Bilsbek-Schule in Kummerfeld. Unbekannte haben unter anderem ein Fenster beschädigt.

Kummerfeld/Prisdorf | Eine böse Überraschung erwartete Hausmeister Ralf Huckfeldt am Montagmorgen (28. Februar) an der Bilsbek-Schule. Die Grundschule der Gemeinden Prisdorf und Kummerfeld wurde von einem oder mehreren Tätern heimgesucht, teilte die Polizei mit. Ein Streich von Jugendlichen? Ein Streich von Jugendlichen oder doch der kriminelle Versuch, im Inneren et...

