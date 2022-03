News aus dem Pinneberger Umland : Vandalismus an Bilsbek-Schule ++ Kleine Bäcker in Appen ++ Dorfputz in Tangstedt

Veranstaltungen, News und kurze Meldungen: Wir bieten einen Überblick, was in den Gemeinden rund um Pinneberg aktuell passiert.

Kummerfeld | Was passiert aktuell in Ellerbek, Appen, Prisdorf, Tangstedt, Kummerfeld und Borstel-Hohenraden? Hier gibt es eine Übersicht zu Neuigkeiten aus den Gemeinden. Vandalismus in der Bilsbek-Grundschule Am Wochenende (5. und 6. März) ist es erneut zu Vandalismus in der Bilsbek-Schule in Kummerfeld gekommen. Eine Lampe ist beschädigt worden. Die Poliz...

