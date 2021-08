Vortrag : Volkshochschule Pinneberg lädt zu Geschichten aus dem Grenzland ein

Am Dienstag (7. September) bietet die VHS eine literarische Reise von Enno Kalisch unter dem Titel „Geschichten aus dem Grenzland“ an. Eine Anmeldung ist wegen Corona erwünscht.

Pinneberg | Enno Kalisch nennt sich Geschichtenmensch. Er ist Gesichtsvermieter bei Film und Fernsehen, Stimmverleiher für Hörspiele und Hörbücher, Autor von Songs und Geschichten. Am Dienstag (7. September) bietet die VHS Pinneberg eine literarische Reise von Enno Kalisch unter dem Titel „Geschichten aus dem Grenzland“ an. Beginn in der VHS ist um 19.30 Uhr. ...

