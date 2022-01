Kreis Pinneberg : Unwetter am Wochenende: DWD warnt vor schweren Sturmböen

Im Laufe des Samstags frischt der Wind immer weiter auf. Ab dem Nachmittag muss dann mit schweren Sturmböen gerechnet werden.

Elmshorn | Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für das anstehende Wochenende (29 und 30. Januar) vor schweren Sturmböen im Kreis Pinneberg und weiten Teilen Schleswig-Holsteins. Entsprechende Hinweise waren am Freitagabend veröffentlicht worden. Windig wird es im Kreis bereits ab dem frühen Samstagmorgen: Ab 6 Uhr muss mit Windböen um 55 Kilometer pro Stunde (km/h) gerechnet werden. In exponierten Lagen sind Sturmböen um 70 km/h möglich. Related content Den weiteren Angaben zufolge sind dann ab 10 Uhr Sturmböen möglich, die Geschwindigkeiten bis 65 km/h erreichen. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss sogar mit Sturmböen um 80 km/h gerechnet werden. Im Verlaufe des Tages nimmt die brisante Wetterlage immer mehr an Fahrt auf: Ab 14 Uhr wird im gesamten Kreisgebiet mit schweren Sturmböen samt Geschwindigkeiten zwischen 75 km/h und 95 km/h gerechnet – anfangs aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung. Die amtliche Warnung gilt bis Sonntag, 8 Uhr. Related content Vereinzelt können während des Sturms Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden, so der DWD. Passanten sollten auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände achten. Orkanböen an der Küste Noch stärker trifft der Sturm die Küstengebiete im Land: Dort wird vor orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde ausgegangen, wie der DWD am Freitag mitteilte. Vor allem an der Ostseeküste könne es aus Südwest, später West auch einzelne Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde geben. Das entspricht Windstärke 12. Andere Modelle gehen sogar von Böen bis 130 km/h aus. ...

