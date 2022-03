Humanitäre Hilfe : Spontane Hilfstour mit dem Bulli: Halstenbeker unterstützen Menschen in der Ukraine

1200 Kilometer – so weit ist die Stadt Tomaszow im polnisch-ukrainischen Grenzgebiet von Halstenbek entfernt. Lehrer Jan Reimers und Erzieher Freimut Falk sind dort hingefahren, um die Kriegsflüchtlinge zu unterstützen.

Halstenbek | Der aktuelle Krieg in der Ukraine löst auf der ganzen Welt Bestürzung aus, viele verurteilen Russlands Angriff unter Präsident Vladimir Putin zutiefst. Als eine der Folgen sind jetzt Millionen Menschen auf der Flucht, während es im Landesinneren der Ukraine an vielem fehlt. Doch wie kann den Ukrainern nun geholfen werden? Auf dem Weg in das polnisc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.