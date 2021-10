Fußball-Oberliga Frauen : Union Tornesch unterliegt im Topspiel – zweiter Sieg für SC Egenbüttel

Union-Trainer Bernd Ruhser ließ sein Team beim Spitzenreiter Eimsbütteler TV sehr defensiv agieren und verlor mit 0:2. SCE-Coach Benjamin Wettig freute sich über einen 4:1-Erfolg beim TuS Berne.

Kreis Pinneberg | So defensiv wie vermutlich noch nie zuvor agierten die Oberliga-Fußballerinnen des FC Union Tornesch am Sonntag im Topspiel beim Spitzenreiter Eimsbütteler TV. 45 Minuten lang rührten sie erfolgreich Beton an, ehe sie in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs in Rückstand gerieten. Am Ende bezogen sie mit einem 0:2 (0:1) ihre erste Saison-Niederlage ...

