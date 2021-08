Fußball-Oberliga : Union Tornesch mit Saison-Eröffnungsfeier und Rückkehrer Anil Orhan

Weil am Sonntag (15. August) alle drei Herren- und beide Frauen-Teams Heimrecht haben, lädt der Vorstand alle Sponsoren sowie Anhänger ein. Für die Oberliga-Kicker gab es noch einen Neuzugang.

Tornesch | Voll werden könnte es am Sonntag (15. August) im „Torneum“: Alle drei Herren- und beide Frauen-Teams des FC Union Tornesch haben zum Saisonstart Heimrecht, was der Vorstand des Vereins nutzt, um die Sponsoren sowie die Anhänger zu einem Eröffnungsfest einzuladen. „Das soll ein Dankeschön sein an alle Sponsoren, die uns während der Corona-Zeit die Treu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.