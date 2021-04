In Corona-Zeiten : Ungefaltete Kartons: Papiercontainer im Kreis Pinneberg laufen über

Die GAB appelliert an die Bürger, Pappe und Kartons vernünftig zu entsorgen. Das Aufkommen an Abfällen hat sich erhöht.

Kreis Pinneberg | Die Corona-Pandemie hat die Welt, so wie sie bis zum März 2020 gewesen ist, auf annähernd sämtlichen Ebenen verändert. Nichts scheint mehr so, wie es die Menschen ihr Leben lang gewohnt waren. Der wiederholte Lockdown der vergangenen Monaten hat zahlreiche Wirtschaftszweige in den Stillstand gezwungen. Überquellende Sammelcontainer Andere – wie ...

