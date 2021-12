Westring in Pinneberg : Nach Unfall mit Radfahrer: Autofahrer soll geflüchtet sein

Ein 34-Jähriger wollte mit seinem Rad den Westring überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto, dessen Fahrer nun gesucht wird.

Pinneberg | Die Polizei in Pinneberg ermittelt im Fall einer möglichen Unfallflucht. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Bad Segeberg am Montag (20. Dezember) mitteilte, waren an dem Unfall ein 34 Jahre alter Radfahrer und der bislang unbekannte Fahrer eines VW Golfs beteiligt. Radfahrer prallt gegen Auto und stürzt Der Radler war am Samstagmittag (18...

