Unfall in Halstenbek : In haltendes Auto gekracht: Betrunkener Rellinger ist Führerschein los

An der Kreuzung Gärtnerstraße/Kellerstraße hat es am Sonnabend (23. Oktober) ordentlich gekracht. Beim Unfallverursacher stellte die Polizei zwei Promille Atemalkohol fest.

Halstenbek | In Halstenbek hat es ordentlich gekracht: Am Sonnabend (23. Oktober) ist ein 34-jähriger Rellinger an der Kreuzung Gärtnerstraße/Kellerstraße beim Abbiegen in ein an der Ampel haltendes Auto gefahren – mit so viel Wucht, dass das Fahrzeug in ein weiteres haltendes Auto geschleudert wurde. Zwei Fahrer – der Rellinger und ein 28-jähriger Hamburger – wur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.