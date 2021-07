Fahrerin leicht verletzt : Unfall in Ellerbek: Ford Fiesta landet im Graben

Der Kleinwagen kam am Montagmorgen (5. Juli) von der Straße ab. Die Fahrerin war zunächst eingeschlossen.

Ellerbek | Eine 55 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall in Ellerbek (Kreis Pinneberg) leicht verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage von shz.de mitteilte, war sie am Montagmorgen (5. Juli) um kurz nach 7 Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Pinneberger Straße in Richtung Hamburg unterwegs, als sie auf Höhe der Straße Burstah aus bislang ungeklärter Ursache nac...

