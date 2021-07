Nach schwerem Unfall in Appen : Zwei Zehnjährige in Lebensgefahr: Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an

Nach dem tragischen Unfall auf der Hauptstraße in Appen sind die Ermittlungen in vollem Gange. Zwei 10-Jährige erlitten lebensgefährliche Verletzungen.

Appen | Der Unfall auf der Hauptstraße in Appen am Montag (5. Juli) macht betroffen. Zwei Schulmädchen wollten zur Mittagszeit die Straße überqueren und wurden dabei von einem Auto erfasst. Sie wurden beide schwerverletzt in Lebensgefahr mit dem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser in Hamburg und Lübeck gebracht. Einen Tag später – am Dienstag (6. Juli) – la...

