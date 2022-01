Unfall in Appen : Auto stößt frontal mit Mülllaster zusammen: 18-Jährige in Lebensgefahr

Die Feuerwehr musste die Frau mit schwerem Gerät aus ihrem Wagen befreien.

Appen | Großeinsatz für Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr im Kreis Pinneberg am Montag (10. Januar): Bei einem Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Laster in Appen ist eine Frau (18) in ihrem Auto eingeklemmt worden. Die Rettung der lebensgefährlich verletzten Person war so aufwändig, dass sowohl Dach und Türen des BMW entfernt werden mussten. Anschl...

