Unfall in Pinneberg : Auf dem Damm: Zusammenstoß beim Abbiegen – Auto prallt gegen Baum

Der Unfall ereignete sich auf der vielbefahrenen Straße zwischen Autobahn und Innenstadt.

Pinneberg | Bei einem Unfall auf der vielbefahrenen Straße Damm in Pinneberg ist am Montag (13. Dezember) eine 74-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Ursache für den Unfall war eine Kollision beim Abbiegen. Wie die Polizei auf Anfrage von shz.de mitteilte, war gegen 11.30 Uhr eine 59-jährige Pinnebergerin mit ihrem Ford Mondeo vom Wacholderstieg in de...

