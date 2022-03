Unfall auf LSE bei Pinneberg : Reifen geplatzt: Mercedes durchschlägt Zaun und stürzt in Bach

Der Fahrer soll nach dem Reifenplatzer die Kontrolle über seinen Mercedes verloren haben. Wegen des Unfalls musste die LSE bei Pinneberg für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Pinneberg | Bei einem schweren Unfall auf der LSE (Landstraße Schenefeld-Elmshorn) in Pinneberg ist am Samstag (12. März) ein junger Mann verletzt worden. Ersten Angaben der Polizei zufolge war ihm bei voller Fahrt ein Reifen geplatzt. Der 23-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Bachlauf. Unfall...

