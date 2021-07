Vier Verletzte bei Pinneberg : Unfall auf A23: Ford-Fahrer verliert Kontrolle – Mercedes überschlägt sich

Laut Polizei hatte der Fahrer eines Pick-ups beim Auffahren auf die A23 aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Ein Mercedes überschlug sich beim Ausweichen.

Pinneberg | Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A23 in Pinneberg sind am Donnerstag (1. Juli) vier Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, ein Mercedes überschlug sich dabei. Die A23 in Richtung Hamburg musste zeitweise gesperrt werden. Es entwickelte sich ein längerer Stau. Der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.