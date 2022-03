Unfall in Tornesch : Mitarbeiter der Müllabfuhr von Auto erfasst und verletzt

Eine 41-Jährige konnte nicht mehr stark genug bremsen, als der junge Mann hinter einem Müllauto auf die Fahrbahn ging, um eine Mülltonne auf den Gehweg zu stellen.

Tornesch | Am Mittwochmorgen (16. März) ist in Tornesch ein Müllmann angefahren und leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach war eine 41-Jährige in ihrem Honda gegen 9.55 Uhr auf der Esinger Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 45 stand auf der Gegenfahrbahn die Müllabfuhr mit einem Wagen, hinter dem der 21-jährige Müllmann auf die Fah...

