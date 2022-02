Unfall auf A23-Brücke : B431 bei Elmshorn: BMW kommt in Gegenverkehr – Autofahrer schwer verletzt

Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls war die Bundesstraße 431 bei Elmshorn am Sonntag (6. Februar) mehr als eine Stunde gesperrt.

Elmshorn | Bei einem schweren Unfall im Bereich der A23-Abfahrt Elmshorn ist am Sonntag (6. Februar) ist der Fahrer eines Mercedes schwer verletzt worden. Zuvor hatte ein anderer Autofahrer die Kontrolle über seinen BMW verloren und war in den Mercedes hineingefahren. Die B431 musste in Folge des Unfalls länger gesperrt werden. Der Unfall auf der Bundesstraße...

