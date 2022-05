Halstenbek : Unbekannte brechen in Haus ein und stehlen Schmuck

Möglicherweise flohen die Einbrecher über die Hartkirchener Chaussee durch ein angrenzendes kleines Waldstück in Richtung Neuer Weg, so die Polizei.

Avatar_shz von René Erdbrügger

27. Mai 2022, 15:59 Uhr

Halstenbek | In Halstenbek sind am Mittwoch (25. Mai) zwischen 22.15 Uhr und 23.45 Uhr Unbekannte in ein Haus im Stinnhorn eingebrochen. Sie stahlen Schmuck. Über die Schadenssumme ist nichts bekannt.

Polizei sucht Zeugen

Möglicherweise flohen die Einbrecher über die Hartkirchener Chaussee durch ein angrenzendes kleines Waldstück in Richtung Neuer Weg, so die Polizei. Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen am Tatort und in den umliegenden Straßen unter (04101) 2020 oder via Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.