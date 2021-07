Zeugenaufruf : Unbekannte brechen Autos in Pinneberg auf – Polizei sucht Täter

Am Donnerstagnachmittag (1. Juli) ist es in der Schenefelder Landstraße und in der Vogt-Ramcke-Straße zu drei besonders schweren Fällen des Diebstahls aus geparkten Autos gekommen.

02. Juli 2021, 12:46 Uhr

Pinneberg | Die Pinneberger Polizei sucht Zeugen nach mehreren Autow-Aufbrüchen. Die Ordnungshüter sprechen von besonders schweren Fällen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte am Donnerstag (1. Juli) zwischen dem Nachmittag und dem frühen Abend gewaltsam in einen Mercedes-Benz und einen Audi ein und entwendeten persönliche Gegenstände. Die beiden Autos waren in einem Feldweg an der Schenefelder Straße im Bereich Voßbarg in Pinneberg geparkt, während sich die Geschädigten bei einem nahen Reitturnier aufhielten.

Kurz vor 18 Uhr meldete ein Passant eine beschädigte Autoscheibe eines in der Vogt-Ramcke-Straße im Bereich Pestalozzistraße geparkten Seat Mii und informierte die Polizei. Zum Diebesgut ist hier noch nichts bekannt.



Das Polizeirevier Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Pinneberg (04101) 2020.