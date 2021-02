Umweltsünder gesucht : Hausmüll in Borstel-Hohenraden illegal entsorgt: Polizei ermittelt

In Borstel-Hohenraden haben Umweltsünder Hausmüll im Mühlenweg entsorgt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Avatar_shz von Ann-Kathrin Just

01. Februar 2021, 18:37 Uhr

Borstel-Hohenraden | Kein schöner Fund: Am Sonntag (31. Januar) haben Beamte des Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn eine größere Ansammlung an Hausmüll bei den Altglascontainern am Mühlenweg in Borstel-Hohenraden entdeckt.

Polizeidirektion Bad Segeberg





Die Polizei geht davon aus, dass ein bisher Unbekannter in der Zeit zwischen dem 29. und dem 31. Januar zirka 40 Säcke mit Kleidung, Matratzen sowie Geschirr und Kanister mit Flüssigkeiten illegal dort abstellte.



Zeugen gesucht

Der Umwelttrupp hat die strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen und ermittelt wegen des Verdachts des Umgangs mit unerlaubtem Abfall, so die Polizei. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise nimmt der Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizei- und Autobahnreviers Elmshorn unter der Rufnummer (0 41 21) 4 09 20 entgegen.