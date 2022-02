Amphibienzaun : Kröten in Pinneberg plattgefahren: „Habe bis heute ein schlechtes Gewissen“

Bis zu 2.000 Amphibien überqueren jedes Jahr die Straße Hogenkamp in Pinneberg. Das Umwelthaus Pinneberg und Freiwillige sorgen für einen sicheren Überweg.

Pinneberg | Schneeregen und die Ausläufer des Sturmtiefs „Zeynep“ empfingen am Sonnabend (19. Februar) die freiwilligen Helfer am Hogenkamp. Während vielerorts erst einmal die Sturmschäden begutachtet wurden, wurde entlang des Stadtfriedhofs etwas Neues geschaffen. Der Amphibienzaun wurde aufgestellt, um Kröten und Frösche in den kommenden Wochen vor dem Überfa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.