Backofen, Müll- und Farbeimer : Illegale Müllentsorgung An der Raa in Pinneberg

Nach Angaben der Ermittler ist der Müll am Sonnabend abgeladen worden. Es gibt zudem eine Beschreibung des möglichen Täterfahrzeugs.

07. Dezember 2021, 17:09 Uhr

Pinneberg | Illegale Müllentsorgung: Am Sonnabend (4. Dezember) haben Zeugen in der Straße An der Raa in Pinneberg um 17 Uhr unter anderem einen Backofen, Müll- und Farbeimer auf dem dortigen Sandparkplatz entdeckt.

Wer hat den Vorfall beobachtet

Nach Angaben des Ermittlungsdienstes Umwelt und Verkehr des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn ist der Müll aus einem grauen Ford Transit mit Hamburger Kennzeichen dort abgeladen worden. Die Ermittler suchen weitere Zeugen und bitten um sachdienliche Hinweise unter Telefon (04192) 40920.

