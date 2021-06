„Die THS räumt auf“ : Umwelt-AG startet Müllsammelaktion an Pinneberger Schule

Während der Aktion haben sich die Schüler mit dem Thema Müll auch inhaltlich beschäftigt: von der Müllentstehung und -vermeidung über die Entsorgung bis hin zu gefährlichen Folgeproblemen wie dem Mikroplastik.

Pinneberg | Wilde Müllkippen, Hundehaufen, Abfall in den Wäldern und illegal entsorgter Abfall vor Containern: Müll ist ein Aufreger und Dauerthema. Die Schüler der Umwelt-AG der Theodor-Heuss-Schule (THS) in Pinneberg um Lehrerin Carola Mullin haben deswegen einen Umwelttag unter dem Motto „Die THS räumt auf“ für die Klassen der Jahrgangsstufe 7 entwickelt, an d...

