Umfrage des KJB : Von Skatepark bis Schwimmbad: Was sich Halstenbeks Jugend wünscht

Der Kinder- und Jugendbeirat der Gemeinde befragte insgesamt 713 junge Halstenbeker zu ihren Interessen und Wünschen.

Halstenbek | Was wünschen sich eigentlich Halstenbeks Jugendliche für ihre Gemeinde und wissen sie, dass sie sich mit Anregungen und Ideen an den Kinder- und Jugendbeirat (KJB) wenden können? Genau das wollten die Mitglieder des Nachwuchs-Gremiums erfahren und haben zu diesem Zweck eine Umfrage an der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek (GGemS) sowie am Wolf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.