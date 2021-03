Schumann statt Marseille : Neuer Name für Appener Kaserne: Luftwaffen-Inspekteur stimmt Vorschlag zu

Generalleutnant Ingo Gerhartz billigt die Umbenennung in „Jürgen Schumann Kaserne“. So geht es jetzt weiter.

Appen | Ein weiterer Schritt zur Umbenennung der Appener Kaserne ist getan. Generalleutnant Ingo Gerhartz, Inspekteur der Luftwaffe, billigte am Mittwoch (24. März) im Rahmen eines Tagesbefehls ausdrücklich die Umbenennung in „Jürgen Schumann Kaserne“. Schumann war Hauptmann der Luftwaffe und begann in Appen seine fliegerische Ausbildung. Als späterer Kapi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.