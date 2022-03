Krieg in Ukraine : Spenden-Aktionen für Ukraine: So können Sie im Kreis Pinneberg helfen

Im Kreis Pinneberg gibt es immer mehr Möglichkeiten, Geld- und Sachspenden beizusteuern, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. Hier finden Sie ein Überblick über Hilfs-Angebote.

04. März 2022, 12:25 Uhr

Kreis Pinneberg | Der Krieg in der Ukraine hat das Leben Hundertausender Menschen getroffen: Viele Ukrainer flüchten vor dem russischen Vormarsch und suchen Hilfe in Nachbarländern oder in anderen EU-Staaten. Doch auch dort fehlt es an Geld- und Sachspenden. Wir haben für Sie eine Übersicht zusammengestellt, wo und wie Sie aus dem Kreis Pinneberg den Menschen in der Ukraine helfen können. Zudem hat der Kreis Pinneberg eine Koordinierungsstelle eingerichtet, um so schnell wie möglich Geflüchteten helfen zu können.

Kommen neue Hilfsangebote hinzu, wird die Liste aktualisiert. Abgelaufene Angebote werden entfernt.

DRK im Kreis Pinneberg

Das DRK im Kreis Pinneberg bittet aktuell darum, keine Sachspenden zu bringen. Sie blockieren die Lager und die Hilfstransporte. Es wird unter DE 6337020 500000 5023307, Stichwort: „Nothilfe Ukraine“ um Geldspenden gebeten. Diese lassen sich flexibel für die humanitäre Hilfe vor Ort einsetzen. Derzeit wird die rechtliche Situation der Geflüchteten auf Ebene der EU und des Bundes geklärt. Die Ausländerbehörde bittet die Ukrainer, sich unter abh.ukraine@kreis-pinneberg.de zu melden. So können sie mit weiteren Informationen, sobald diese vorliegen, versorgt werden.

Elmshorn

Elmshorn Die Elmshorner Serviceclubs haben eine großangelegte Sammlung von Hilfsgütern gestartet. Abgegeben werden können die Spenden bis zum 11. März beim Unternehmen Heinrich Uhl in der Kaltenweide 260, immer montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr Der Einwandererbund in Elmshorn, Feldstraße 3, bietet ab sofort montags ohne Termin Beratungsstunden für Ukrainer an Gemeinsam mit der Diakonie ruft der Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf zu Spenden für die Diakonie der Lutherischen Kirche in Polen und der Diakonie Katastrophenhilfe auf. IBAN: PL 56 1240 1037 1978 0000 0693 1401 (BIC: PKOPPLPW)

Halstenbek

Halstenbek Mietangebote von Vermietern, die ihre Wohnungen für Flüchtlinge zur Verfügung stellen wollen, nimmt Dagmar Klinck im Rathaus unter Telefon (04101) 491182 entgegen. Alternativ kann Kontakt per E-Mail an dagmar.klinck@halstenbek.de aufgenommen werden. Unterstützung gibt es auch von Halstenbeks Integrationsbeauftragtem Adham Shannan: Er berät und vermittelt zwischen Hilfesuchenden und Unterstützern. Zu erreichen ist Shannan unter Telefon (04101) 491122 oder per E-Mail an adham.shannan@halstenbek.de

Heede, Hemdingen und Barmstedt

Heede, Hemdingen und Barmstedt Spenden-Aktion auf Mütter und Kinder zugeschnitten, organisiert von Julia Wolf. Gefragt sind ausschließlich Hygieneartikel wie Seife und Shampoo, Zahnpasta und Zahnbürste, Tampons und Binden oder Taschentücher und Handtücher. Von Kleiderspenden oder Spielzeug bittet Wolf ausdrücklich abzusehen. Gesammelt wird am Freitag, 4. März, von 18 bis 20 Uhr und Sonnabend, 5. März, von 11 bis 16 Uhr im Vereinsheim des TuS Hemdingen-Bilsen, Am Sportplatz 1 in Hemdingen.

Prisdorf und Pinneberg

Prisdorf und Pinneberg Die Golfer vom Peiner Hof wollen den gebeutelten Familien aus der Ukraine helfen. Chefin Susanne Rahlfs organisiert nun Hilfstransporte. Wer helfen will, kann sich beim Peiner Hof melden unter Telefon (04101) 75560 oder per E-Mail an info@golf-park.de . Benötigt werden Geld, Sachspenden, freiwillige Fahrer für die Abholung von Flüchtlingen an der Grenze und Betreuer vor Ort in Prisdorf.

Norderstedt, Hasloh und Bönningstedt

Norderstedt, Hasloh und Bönningstedt Hasloh bittet jetzt Wohnungs- und Hauseigentümer um Unterstützung, sofern sie freistehenden oder kurzfristig freiwerdenden Wohnraum an die Gemeinde vermieten können. Wer Unterkünfte anbieten kann, möge sich per E-Mail an ukraine.hilfe@hasloh.de melden. Auch Bönningstedt sucht nach Wohnraum für Flüchtlinge. Wer helfen möchte, kann sich telefonisch unter (040) 5567527 oder per E-Mail an info@mein.boenningstedt.de melden. Hilfe und Hilfsangebote in Norderstedt werden über die Stadt koordiniert. Unter ukraine-hilfe@norderstedt.de kann sich jeder melden, der Hilfe vor Ort anbieten möchte.

Wedel und Rissen

Wedel Die Stadt Wedel unterstützt die Initiativen für die Kriegsopfer. „Um Hilfsgüter möglichst schnell, und das heißt mit möglichst wenigen organisatorischen Zwischenstationen, ins Krisengebiet bringen zu können, kann die Stadt Wedel selbst keine Sachspenden entgegennehmen“, teilt Stadtsprecher Sven Kamin. Wedel verweist daher auf Sammlungen beim ASB in Rissen, der für weitere Informationen unter Telefon (040) 831131 oder über seine Homepage asb-hamburg.de/wir-ueber-uns/ov-hamburg-mitte / zu erreichen ist. Für Geldspenden, die die Stadt ebenfalls nicht annehmen kann, verweist Wedel auf die großen etablierten Hilfsnetzwerke. Darüber hinaus freut sich Marta Litke von der Koordinierungsstelle Integration der Stadt Wedel über jede Art von ehrenamtlichen Unterstützungsangeboten. Besonders gesucht sind derzeit Menschen mit ukrainischen und russischen Sprachkenntnissen, die sich als Sprachmittler oder Dolmetscher einbringen wollen. Litke ist per Telefon unter (04103) 915481 und per E-Mail unter m.litke@vhs.wedel.de zu erreichen.

