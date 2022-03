Stadt informiert : Ukraine-Krieg: So können Pinneberger Geflüchteten helfen

Während der Informations- und Vernetzungsveranstaltung in der Christuskirche am Montag (28. März) wird auch über die aktuelle Situation der Flüchtlinge in Pinneberg informiert.

Pinneberg | Es ist eine humanitäre Krise: Rund ein Viertel der ukrainischen Bevölkerung ist wegen des Krieges auf der Flucht. Die Zahl der Menschen, die das Land verlassen, steigt täglich. Es könnte die größte Flüchtlingskrise dieses Jahrhunderts werden. Aktuell 259 Geflüchtete in Pinneberg eingetroffen Auch in Pinneberg sind aktuell 259 Geflüchtete eingetr...

