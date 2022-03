Krieg in der Ukraine : Privat-Initiative: Pinneberger fahren Hilfsgüter an polnische Grenze

René und Nicole Federmann haben einen ganzen Anhänger mit Hilfsgütern beladen. Mit seinem Bekannten Sebastian van de Velde fährt der Pinneberger am Wochenende ins polnische Korczowa, nahe der Grenze zur Ukraine.

Pinneberg | Seit der Krieg in der Ukraine wütet, sehen wir in den Nachrichten Bilder von flüchtenden Frauen, Männern und Kindern, die Schutz suchen vor den russischen Bomben- und Raketenangriffen. Oder von Müttern, die ihre Kinder in unterirdischen Schutzräumen zur Welt bringen. Besonders die Bilder von Müttern mit ihren kleinen Kindern haben sich bei René und Ni...

