Neue Mahnwache auf Arkadenhof : Rellingen sucht ehrenamtliche Helfer für Geflüchtete und sammelt für die Ukraine

An der ersten Mahnwache beteiligten sich 300 Menschen – jetzt soll sie wiederholt werden. Zudem sucht die Diakonie Freiwillige, die Geflüchteten helfen, und es werden Sachspenden für „Hilfe für die Ukraine“ gesammelt.

Rellingen | Noch immer geht es mit einem Ende des Ukraine-Kriegs nicht voran – und noch einmal will die Gemeinde Rellingen ein Zeichen für den Frieden setzen: Am Mittwoch, 16. März, soll erneut auf dem Arkadenhof an der Hauptstraße eine Mahnwache stattfinden. Los geht es um 18 Uhr, dieses Mal sind aber auch die Rellinger Kirche und der Verein Nordexperten dabei. ...

