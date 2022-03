Kunst gegen den Krieg : Künstlergilde Pinneberg versteigert Werke zugunsten der Menschen in der Ukraine

Der Erlös geht zu 100 Prozent an Hilfsorganisationen in die Ukraine.

Pinneberg | „Wut, Trauer, Angst, Mitgefühl, Solidarität – alles Gefühle, die uns jetzt übermannen, seit die russischen Truppen in die Ukraine einmarschiert sind“, sagt Martin Musiol, zweiter Vorsitzender der Künstlergilde Pinneberg. „Wir Künstler können gar nicht anders, als uns diesen Gefühlen zu stellen und das zu machen, was wir am besten können: Kunst als Zei...

