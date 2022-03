Aktion auf Helgoland : 200 Meter lange Menschenkette als Zeichen gegen den Ukraine-Krieg

300 Menschen haben auf der Insel ein Zeichen für den Frieden und gegen den Ukraine-Krieg gesetzt. Dazu aufgerufen hatten die Schüler der James-Krüss-Schule.

Helgoland | 300 Menschen haben auf Helgoland (Kreis Pinneberg) ein Zeichen für den Frieden und gegen den Ukraine-Krieg gesetzt. Ab 12 Uhr haben Insulaner und Gäste direkt an der Felskante eine Menschenkette in Richtung Berlin gebildet. Zuvor hatten die Schüler der James-Krüss-Schule auf Helgoland dazu aufgerufenen. „Freedom for Ukraine“ und „No war“ Die Men...

