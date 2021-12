Mehrere bewaffnete Überfälle : Polizei verhaftet Tankstellen-Räuber in Elmshorn und Hamburg

Ende Oktober war der mutmaßliche Drahtzieher nach einer Verfolgungsjagd in Seestermühe gefasst worden. Jetzt hat die Polizei seine Komplizen festgenommen. Die Männern sollen mehrere Tankstellen überfallen haben.

Kreis Pinneberg | Im Zusammenhang mit einer Tankstellen-Raubserie hat es am Dienstag (14. Dezember) einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Rund 40 Beamte durchsuchten insgesamt neun Wohnungen in Elmshorn, Hamburg und Leipzig. Wie die Polizei am Mittwoch (15. Dezember) auf Anfrage von shz.de bestätigte, wurden dabei fünf Männer festgenommen. Haupttäter nach Verfolgun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.