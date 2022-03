Ukraine-Krieg : UKSH-Hilfstransport liefert Medikamente und Medizintechnik von SH nach Lwiw

Die Hilfsgüter werden von Halstenbek im Kreis Pinneberg in die Westukraine gebracht. Von dort aus werden sie noch an vier weitere Städte in der Ukraine verteilt.

Halstenbek | Dr. Hryhoriy Lapshyn muss seine Jacke ausziehen, um nicht noch mehr ins Schwitzen zu kommen. Der 40-Tonner, den der ukrainische Arzt der Klinik für Chirurgie am UKSH Campus in Lübeck und die anderen Helfer an diesem Freitagmorgen (18. März) beladen, ist fast voll. Nur noch Betten und Schlafsäcke fehlen. Der Hilfstransport geht in die Ukraine....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.