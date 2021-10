Handball Hamburg-Liga Frauen : Damen des TuS Esingen mit klarem Derby-Sieg gegen Halstenbek/Schenefeld

Trainer Claus Gajewski war nach dem 27.12-Erfolg wunschlos glücklich. Auch der TSV Uetersen und der TSV Ellerbek II gewannen am vierten Spieltag.

Kreis Pinneberg | Trainer haben fast immer etwas an der Leistung ihres Teams auszusetzen. Claus Gajewski ist dabei keine Ausnahme – doch nachdem seine Hamburg-Liga-Handballerinnen des TuS Esingen am Sonnabend die Halstenbeker TS/Blau-Weiß 96 Schenefeld mit 27:12 (15:4) abgefertigt hatten, fand er kein Haar in der Suppe: „Alles hat gut funktioniert – ich bin sehr glückl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.