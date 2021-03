Fußball-Kreisliga : TuS Appen mit drei Neuzugängen, fünf Abgängen und 26 Zusagen

Trainer Marcus Jürgensen freut sich, dass Jonas Kaufmann, Lukas Kremer und Jonathan Gest im Sommer neu dazukommen.

Appen | Zuhause sei es am schönsten, heißt es. Insofern freuen sich Jonas Kaufmann und Lukas Kremer darauf, im Sommer fußballerisch heimzukehren. Nachdem sie bereits einen Großteil ihrer Jugend am Almtweg verbracht hatten, schließen sie sich nun den Kreisliga-Kickern des TuS Appen an. Kaufmann hatte zwischenzeitlich beim A-Jugend-Oberliga-Team des TSV Ueterse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.