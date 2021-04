Kreis Pinneberg : Trotz Corona: AOK wirbt für Vorsorge-Angebote in der Schwangerschaft

In den ersten Monaten der Schwangerschaft wird alle vier Wochen der Gesundheitszustand von Mutter und Kind geprüft.

Kreis Pinneberg | Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft sind besonders wichtig und sollten unbedingt auch in der Corona-Pandemie genutzt werden. Darauf weist die AOK Nordwest alle werdenden Mütter im Kreis Pinneberg hin und teilt mit, welche Vorsorge-Angebote in Anspruch genommen werden können. Mutterpass stets bei sich tragen In der ersten Ze...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.