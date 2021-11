Hamburg und Kreis Pinneberg : Trinkwasserwerte wieder normal – aber noch keine offizielle Entwarnung

Nach einer Störung in einem Wasserwerk in Wedel waren im Kreis Pinneberg und in Hamburg Grenzwerte überschritten worden. Nun werden zwar keine Beeinträchtigungen mehr gemeldet, eine offizielle Entwarnung steht aber aus.

Kreis Pinneberg/Hamburg | Gut einen Monat nach einer Störung im Wedeler Wasserwerk Haseldorfer Marsch hat das Trinkwasser wieder normale Werte erreicht. Die vorübergehend erhöhten Grenzwerte für den Ammonium- und den Nitritgehalt werden inzwischen deutlich unterschritten. Es bestand keine Gesundheitsgefahr Wie eine Sprecherin von Werksbetreiber Hamburg Wasser mitteilte, ...

