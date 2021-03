Nachruf : Trauer in Halstenbek: Karsten Sohrt ist gestorben

Karsten Sohrt war unter anderem Ehrenvorsitzender des Schützenvereins und Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr.

Halstenbek | Mit dem ganzen Herzen für das Gemeinwohl: Karsten Sohrt, Ehrenvorsitzender des Halstenbeker Schützenvereins sowie Kamerad und Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Halstenbek, ist am 23. Februar 2021 im Alter von 76 Jahren gestorben. Sein Tod hat die Menschen in Halstenbek berührt. Sohrt förderte und engagierte sich jahrelang in der Gemeinde. „W...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.