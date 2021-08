Geschlossen zum Klassenerhalt : Trainer Torsten Jansen über das Erfolgsrezept des Handball Sport Vereins Hamburg

Torsten Jansen hat in seiner aktiven Karriere so ziemlich alles gewonnen und führte als Trainer den Handball Sport Verein Hamburg (HSVH) in die erste Liga. Nun will sich der Verein in der Bundesliga etablieren.

Hamburg | Weltmeister, deutscher Meister, Champions-League-Sieger, Aufstiegstrainer – und vor allem ein richtig guter Typ, mit dem man auch Gespräche führen kann, die über den Handball hinausgehen. Torsten Jansen, Trainer des Handball Sport Vereins Hamburg (HSVH), überzeugt nicht durch markige Sprüche, sondern durch harte Arbeit und bescheidenes Auftreten. Im I...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.