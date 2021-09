Zeugen gesucht : Toyota fängt Feuer in der Pinneberger Rabenstraße

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei geriet das Auto in der Nacht zu Montag (27. September) in Brand. Die Ursache ist nicht bekannt.

27. September 2021, 15:40 Uhr

Pinneberg | In der Nacht von Sonntag auf Montag (27. September) hat in der Rabenstraße in Pinneberg ein Toyota Feuer gefangen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei geriet das Auto gegen 3.25 Uhr aus bislang unbekannter Ursache im Bereich des Motorraums in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei 9.000 Euro.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon (04101) 2020 entgegen.