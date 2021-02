Bei Tornesch : Unfall auf der A23: Mercedes überfährt Schneeschaufel

Die Schaufel lag bei Tornesch auf der Fahrbahn. Ein 52-Jähriger übersah sie. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Philipp Dickersbach

22. Februar 2021, 12:45 Uhr

Tornesch | Eine herrenlose Schneeschaufel hat am Montagmorgen (22. Februar) für einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 23 bei Tornesch gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, gingen gegen 7.20 Uhr bei der Rettungsleitstelle mehrere Notrufe ein, in denen jeweils auf das gefährliche Hindernis hingewiesen wurde. Demnach lag die Schaufel kurz vor dem Parkplatz Forst Rantzau auf der Fahrbahn in Richtung Hamburg.

Schaufel bislang nicht gefunden

Der 52-jährige Fahrer eines Mercedes erkannte die Schaufel zu spät und überfuhr diese. Am Fahrzeug des Mannes aus Hennstedt (Kreis Dithmarschen) entstand Sachschaden. Allerdings konnte eine alarmierte Streife die Schneeschaufel laut Mitteilung bislang nicht finden. Auch Hinweise zum Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Entsprechend bitten die Ermittler des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers in Elmshorn um Zeugenhinweise. Diese werden unter Telefon (04121) 40920 entgegengenommen.