Tödlicher Unfall in Pinneberg : Mit ihrem Auto: Frau durchbricht Tiefgaragen-Tor und prallt gegen Wand

In der Lindenstraße waren am Montag Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei im Einsatz, doch die Frau verstarb. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Pinneberg | In Pinnebergs Lindenstraße ist bei einem Unfall am Montag (8. November) eine Frau ums Leben gekommen. Nach Augenzeugenberichten soll sie mit ihrem Auto das Tor einer Tiefgarage gegenüber der Paasch-Halle durchbrochen haben und in der Garage dann gegen eine Wand gefahren sein. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg, der Rettungsdienst und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.