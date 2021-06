Gericht urteilt : Tödlicher Radunfall in Pinneberg: 36-Jähriger wird freigesprochen

Am 15. Juni 2020 starb ein 79-Jähriger, nachdem er bei einem Überholvorgang mit einem Autoanhänger kollidiert war. Dem Fahrer kann man nach Urteil von Richterin Will aber kein Missachten der Sorgfaltspflicht vorwerfen.

Kreis Pinneberg | Es war eine alltägliche Situation, niemand wollte jemand anderem etwas Böses – und doch war am Ende ein Mensch tot. Fast ein Jahr nach einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang sitzt Stanislav G. am Mittwochvormittag (2. Juni) auf der Anklagebank des Pinneberger Amtsgerichts. Der heute 36-jährige Pinneberger hatte am 15. Juni 2020 in der Pinneberger ...

