Wegen der Corona-Krise : Tischtennisverband Schleswig-Holstein: Saison-Abbruch mit Auf- und Abstieg

Das TTVSH-Präsidium entschied am Montag (1. Februar), zum dritten Mal in Folge eine Spielzeit abzubrechen. Die Serie wird gewertet anhand der Hinrunden, nach deren Tabelle auch die Auf- und Absteiger ermittelt werden.

Kreis Pinneberg | Auch aufgrund der Aufhebung aller Corona-Maßnahmen in Dänemark zum 1. Februar und Ankündigungen aus der Schweiz, Mitte Februar ebenfalls den Normalzustand wiederherstellen zu wollen, nehmen auch in Deutschland vielerorts die Forderungen nach einem Ende der Beschränkungen zu. Umso überraschender war eine Entscheidung, die am Montag (1. Februar) vom Pr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.