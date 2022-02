Inhaber-Wechsel : So plant Tim Urban die Zukunft der Halstenbeker See-Apotheke

Personell und von den Abläufen soll sich für die Kunden nichts ändern – doch auch die See-Apotheke steht vor Branchenneuerungen wie dem Impfen und dem E-Rezept.

Halstenbek | Seit genau 50 Jahren ist die See-Apotheke in Halstenbek-Krupunder für ihre Kunden da – und trotzdem ist seit Anfang des Jahres zum Jubiläum doch einiges anders: Tim Urban (30) hat im Januar von Gabriele Scheible, Inhaberin seit 20 Jahren, übernommen. Er will für Kontinuität sorgen. Allerdings stehen im Gesundheitswesen auch einige Neuerungen an. Se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.